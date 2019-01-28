Американський далекобійник придбає Porshe після виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Житель Брукліна Дейв Джонсон виграв 298,3 млн дол. у лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на theepochtimes.com.
Джонсон - родом з Ямайки, переїхав в США у віці 16 років. Він - далекобійник, і затятий шанувальник гри в лотерею.
"Як правило, я купую лотерейні квитки на одній і тій же станції техобслуговування, яку я відвідую перед тим, як відправитися в дорогу", - розповів він.
Американець дізнався про багатомільйонний виграш від свого друга.
"Він подзвонив і сказав мені, що хтось виграв у лотерею. Припустив, що це можу бути я. Але я відкинув ці думки, адже не припускав, що мені може так пощастити", - сказав він.
Лотерейний виграш викликав у Джонсона бажання кинути роботу. Також він вирішив купити червоний Porsche. Переможець вирішив отримати одноразову виплату, яка після вирахування податків буде дорівнювати 114 мільйонам дол.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені мільйонери і мультимільйонери України витрачають на придбання житла, авто або подорожі.
Багато з них інвестують в майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.