Американский F-35, вероятно, подбитый Ираном, совершил экстренную посадку - СМИ

Эксклюзив
16:26 • 3250 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
15:12 • 9254 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
14:52 • 10748 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
14:08 • 10818 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
12:16 • 15022 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 14171 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
11:36 • 15282 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
19 марта, 10:35 • 15977 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 29712 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 58204 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Популярные новости
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 38717 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон19 марта, 08:07 • 24380 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 29014 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 20776 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 16998 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования13:10 • 12827 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 17254 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 21040 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 29278 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 39042 просмотра
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video15:27 • 3904 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве14:00 • 7696 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 39042 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 28116 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 47359 просмотра
Американский F-35, вероятно, подбитый Ираном, совершил экстренную посадку - СМИ

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Американский самолет F-35 совершил аварийную посадку после попадания иранского огня во время миссии. Пилот находится в стабильном состоянии, ведется расследование.

Американский F-35, вероятно, подбитый Ираном, совершил экстренную посадку - СМИ

Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как был поражен иранским огнем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, заявил, что истребитель пятого поколения "выполнял боевую миссию над Ираном", когда был вынужден совершить аварийную посадку. Хокинс сказал, что самолет приземлился благополучно и инцидент расследуется.

"Самолет приземлился благополучно, и пилот находится в стабильном состоянии", - добавил Хокинс. "Этот инцидент расследуется".

США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет19.03.26, 16:18 • 1802 просмотра

Добавим

По данным издания, этот инцидент станет первым случаем попадания Ирана в американский самолет в войне, начавшейся в конце февраля. И США, и Израиль используют F-35 в этом конфликте; стоимость этих самолетов превышает 100 миллионов долларов.

США нанесли удары по тысячам целей в Иране – Хегсет19.03.26, 16:27 • 2038 просмотров

Аварийная посадка произошла на фоне того, как высокопоставленные чиновники продолжают заявлять о широком успехе в своей кампании против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет заявил в четверг утром, что США "одерживают решительную победу" и что иранская противовоздушная оборона "сломлена".

Антонина Туманова

