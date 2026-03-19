Американский F-35, вероятно, подбитый Ираном, совершил экстренную посадку - СМИ

Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как был поражен иранским огнем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, заявил, что истребитель пятого поколения "выполнял боевую миссию над Ираном", когда был вынужден совершить аварийную посадку. Хокинс сказал, что самолет приземлился благополучно и инцидент расследуется.

"Самолет приземлился благополучно, и пилот находится в стабильном состоянии", - добавил Хокинс. "Этот инцидент расследуется".

США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет

Добавим

По данным издания, этот инцидент станет первым случаем попадания Ирана в американский самолет в войне, начавшейся в конце февраля. И США, и Израиль используют F-35 в этом конфликте; стоимость этих самолетов превышает 100 миллионов долларов.

США нанесли удары по тысячам целей в Иране – Хегсет

Аварийная посадка произошла на фоне того, как высокопоставленные чиновники продолжают заявлять о широком успехе в своей кампании против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет заявил в четверг утром, что США "одерживают решительную победу" и что иранская противовоздушная оборона "сломлена".