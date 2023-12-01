Зеленский предупредил, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО: "Тогда американские дети будут воевать"
Киев • УНН
Зеленский предупреждает, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО, что приведет к вмешательству США в конфликт. Его комментарии прозвучали на фоне растущего нежелания республиканцев оказывать дополнительную поддержку.
Если украинская стойкость сегодня потерпит неудачу из-за нехватки помощи, россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО и тогда США придется воевать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью в четверг агентству Associated Press на Харьковщине, сообщает УНН.
Детали
Говоря о предстоящих президентской кампании и кампании в Конгрессе США, где президент США Джо Байден столкнется со скептицизмом по поводу своей твердой поддержки Киева, Зеленский признал, что "выборы - это всегда шок, и это абсолютно понятно".
Когда Зеленского спросили об этом, он прямо ответил, что "выбор американцев - это выбор американцев".
Однако он заметил, что, помогая Украине, американцы помогают и себе.
В случае Украины, если устойчивость сегодня потерпит неудачу из-за нехватки помощи и сокращения оружия и финансирования, это будет означать, что россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать
Переходя к предстоящим президентской кампании и кампании в Конгрессе США, где Байден столкнется со скептицизмом по по поводу своей твердой поддержки Киева, Зеленский признал, что "выборы - это всегда шок, и это абсолютно понятно".
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Зеленский предупредил, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО: "Тогда американские дети будут воевать"
Зеленский предупреждает, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО, что приведет к вмешательству США в конфликт. Его комментарии прозвучали на фоне растущего нежелания республиканцев оказывать дополнительную поддержку.
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