Американские войска будут в Польше независимо от результатов выборов президента США - Блащак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Присутствие американских войск в Польше гарантировано договором о военном сотрудничестве и не зависит от результатов выборов президента США. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет “Польское радио”, передает УНН.
“США — это лидер Североатлантического союза. Польско-американские отношения являются ключом к безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО”, — подчеркнул Блащак.
Отмечается, что в связи с 100-летием Варшавской битвы Польшу с визитом посетит госсекретарь США Майк Помпео. 15 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак подпишет с американским политиком договор о расширении и укреплении военного сотрудничества между Польшей и США.
Напомним, в Польше объявили о создании пятого командного корпуса армии США. Польша и США также договорились о размещении на территории Польши дополнительной тысячи американских солдат.
Как сообщал УНН, Пентагон выведет из ФРГ 11900 военных. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 вернутся в США, при этом многие из них будут задействованы в других государствах Европы.