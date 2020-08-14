Американські війська будуть в Польщі незалежно від результатів виборів президента США – Блащак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Присутність американських військ в Польщі гарантована договором про військове співробітництво та не залежить від результатів виборів президента США. Про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, пише “Польське радіо”, передає УНН.
“США — це лідер Північноатлантичного союзу. Польсько-американські відносини є ключем до безпеки Польщі і всього східного флангу НАТО”, — підкреслив Блащак.
Зазначається, що у зв’язку з 100-ю річницею Варшавської битви Польщу з візитом відвідає держсекретар США Майк Помпео. 15 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підпише з американським політиком договір про розширення і зміцнення військового співробітництва між Польщею та США.
Нагадаємо, у Польщі оголосили про створення п’ятого командного корпусу армії США. Польща та США також домовилися про розміщення на території Польщі додаткової тисячі американських солдатів.
Як повідомляв УНН, Пентагон виведе з ФРН 11 900 військових. З них 5600 будуть перекинуті в інші країни-члени НАТО, ще 6400 повернуться в США, при цьому багато з них будуть задіяні в інших державах Європи.