Американські війська будуть в Польщі незалежно від результатів виборів президента США – Блащак

“США — це лідер Північноатлантичного союзу. Польсько-американські відносини є ключем до безпеки Польщі і всього східного флангу НАТО”, — підкреслив Блащак.

Зазначається, що у зв’язку з 100-ю річницею Варшавської битви Польщу з візитом відвідає держсекретар США Майк Помпео. 15 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підпише з американським політиком договір про розширення і зміцнення військового співробітництва між Польщею та США.

Нагадаємо, у Польщі оголосили про створення п’ятого командного корпусу армії США. Польща та США також домовилися про розміщення на території Польщі додаткової тисячі американських солдатів.

Як повідомляв УНН, Пентагон виведе з ФРН 11 900 військових. З них 5600 будуть перекинуті в інші країни-члени НАТО, ще 6400 повернуться в США, при цьому багато з них будуть задіяні в інших державах Європи.