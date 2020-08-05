У Польщі оголосили про створення п'ятого командного корпусу армії США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер оголосила про створення п'ятого командного корпусу американської армії у Польщі. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.
"Ми знаємо, що можемо розраховувати на Польщу, одного з наших найближчих союзників. Відносини між Польщею і США продовжують розвиватися, в міру поглиблення нашого цивільного і військового співробітництва", - сказала посол США.
Вона підкреслила, що американські солдати готові встати на захист союзників НАТО.
Зараз у Польщі на ротаційній основі перебувають 4,5 тис. американських військових. Зазначається, що збільшення числа американських солдатів і дислокація у Польщі командування корпусу Сухопутних військ США передбачені угодою про польсько-американське оборонне співробітництво. Глава Пентагону Марк Еспер вважає, що ця угода забезпечить зміцнення НАТО і в більшій мірі відлякає Росію. У свою чергу, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що двостороння угода буде підписана протягом короткого часу.
Нагадаємо, США і Польща домовилися про розміщення на території Польщі додаткової тисячі американських солдатів.
Як повідомляв УНН, Пентагон виведе з ФРН 11 900 військових. З них 5600 будуть перекинуті в інші країни-члени НАТО, ще 6400 повернуться в США, при цьому багато з них будуть задіяні в інших державах Європи.