В Польше объявили о создании пятого командного корпуса армии США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер объявила о создании пятого командного корпуса американской армии в Польше. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.
"Мы знаем, что можем рассчитывать на Польшу, одного из наших ближайших союзников. Отношения между Польшей и США продолжают развиваться, по мере углубления нашего гражданского и военного сотрудничества", – сказала посол США.
Она подчеркнула, что американские солдаты готовы встать на защиту союзников НАТО.
Сейчас в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. американских военных. Отмечается, что увеличение числа американских солдат и дислокация в Польше командования корпуса Сухопутных войск США предусмотрены соглашением о польско-американском оборонном сотрудничестве.
Глава Пентагона Марк Эспер считает, что это соглашение обеспечит укрепление НАТО и в большей степени отпугнет Россию. В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что двустороннее соглашение будет подписано в течение короткого времени.
Напомним, США и Польша договорились о размещении на территории Польши дополнительной тысячи американских солдат.
Как сообщал УНН, Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 вернутся в США, при этом многие из них будут задействованы в других государствах Европы.