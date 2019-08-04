Американские санкции не помешали Ирану экспортировать нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Несмотря на санкции США, Иран поставляет нефть в Азию и Средиземноморье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Газета изучила передвижения более 70 иранских танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также с помощью спутниковых снимков компании Planet Labs.
Выяснилось, что транспортировкой нефти занимаются не менее 12 танкеров, принадлежащих Ирану.
Половина из этих судов занимаются поставкой в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал.
Аналитики предполагают, что они могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.
Напомним, США ввели санкции против главы МИД Ирана.