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Американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту

Американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Попри санкції США, Іран поставляє нафту в Азію і Середземномор’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Газета вивчила пересування понад 70 іранських танкерів через сервіси MarineTraffic і Refinitiv, а також за допомогою супутникових знімків компанії Planet Labs.

З’ясувалося, що транспортуванням нафти займаються щонайменше 12 танкерів, що належать Ірану.

Половина з цих суден займаються постачанням в Китай, інші прямували в Середземне море через Суецький канал.

Аналітики припускають, що вони могли доставляти нафту в Сирію і Туреччину.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану.

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