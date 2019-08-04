Американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Попри санкції США, Іран поставляє нафту в Азію і Середземномор’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Газета вивчила пересування понад 70 іранських танкерів через сервіси MarineTraffic і Refinitiv, а також за допомогою супутникових знімків компанії Planet Labs.
З’ясувалося, що транспортуванням нафти займаються щонайменше 12 танкерів, що належать Ірану.
Половина з цих суден займаються постачанням в Китай, інші прямували в Середземне море через Суецький канал.
Аналітики припускають, що вони могли доставляти нафту в Сирію і Туреччину.
Нагадаємо, США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану.