Американская компания получила контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины

Цитата

“Мобильная система VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника”, — говорится в сообщении.

С помощью с помощью VAMPIRE Украина сможет защитить свою гражданскую инфраструктуру от атак россиян, добавляют в L3Harris.

Детали

Согласно контракту с Министерством обороны, компания установит комплекты VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

Контракт предусматривает поставку компанией L3Harris 14 систем VAMPIRE. Ожидается, что четыре системы будет поставлено до середины 2023 года года, а еще десять — до конца 2023 года года.

Эти системы вошли в пакет международной военной помощи Украине на 3 миллиарда, который, как известно, анонсировали в августе.

Справка

Система VAMPIRE содержит оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами, что отвечает за обнаружение целей и наведения и пусковую установку четырех 70 -мм управляемых ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — система лазерной наводки, которую устанавливают на ракеты Hydra 70. Такая модернизация производит из неуправляемых авиационных ракет высокоточные боеприпасы.

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