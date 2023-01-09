Американская компания получила контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Компания L3Harris Technologies объявила о получении контракта с Министерством обороны на сумму 40 миллионов долларов США на поставку 14 модульных палетированных ракетных комплексов ISR (Vehicle Agnostic Modular Palletized Rocket Equipment) — или многоцелевого вооружения VAMPIRE — для ВСУ, пишет УНН со ссылкой на L3Harris.
Цитата
“Мобильная система VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника”, — говорится в сообщении.
С помощью с помощью VAMPIRE Украина сможет защитить свою гражданскую инфраструктуру от атак россиян, добавляют в L3Harris.
Детали
Согласно контракту с Министерством обороны, компания установит комплекты VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.
Контракт предусматривает поставку компанией L3Harris 14 систем VAMPIRE. Ожидается, что четыре системы будет поставлено до середины 2023 года года, а еще десять — до конца 2023 года года.
Эти системы вошли в пакет международной военной помощи Украине на 3 миллиарда, который, как известно, анонсировали в августе.
Справка
Система VAMPIRE содержит оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами, что отвечает за обнаружение целей и наведения и пусковую установку четырех 70 -мм управляемых ракет APKWS.
Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — система лазерной наводки, которую устанавливают на ракеты Hydra 70. Такая модернизация производит из неуправляемых авиационных ракет высокоточные боеприпасы.
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