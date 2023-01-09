Американская компания получила контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20419 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 76295 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117805 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117346 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266846 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133122 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121788 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372257 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83742 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136452 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77723 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17082 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12931 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12624 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14096 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266838 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293476 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372257 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347804 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395067 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77722 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111594 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130849 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170487 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79711 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Американская компания получила контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины

Киев • УНН

 • 562504 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Компания L3Harris Technologies объявила о получении контракта с Министерством обороны на сумму 40 миллионов долларов США на поставку 14 модульных палетированных ракетных комплексов ISR (Vehicle Agnostic Modular Palletized Rocket Equipment) — или многоцелевого вооружения VAMPIRE — для ВСУ, пишет УНН со ссылкой на L3Harris.

Американская компания получила контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины

Цитата

“Мобильная система VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника”, — говорится в сообщении.

С помощью с помощью VAMPIRE Украина сможет защитить свою гражданскую инфраструктуру от атак россиян, добавляют в L3Harris.

Детали

Согласно контракту с Министерством обороны, компания установит комплекты VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

Контракт предусматривает поставку компанией L3Harris 14 систем VAMPIRE. Ожидается, что четыре системы будет поставлено до середины 2023 года года, а еще десять — до конца 2023 года года.

Эти системы вошли в пакет международной военной помощи Украине на 3 миллиарда, который, как известно, анонсировали в августе.

Справка

Система VAMPIRE содержит оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами, что отвечает за обнаружение целей и наведения и пусковую установку четырех 70 -мм управляемых ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — система лазерной наводки, которую устанавливают на ракеты Hydra 70. Такая модернизация производит из неуправляемых авиационных ракет высокоточные боеприпасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал страны ЕС поставить Украине современные танки

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05