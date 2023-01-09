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Американська компанія отримала контракт на постачання ракетних систем VAMPIRE для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Компанія L3Harris Technologies оголосила про отримання контракту з Міністерством оборони на суму 40 мільйонів доларів США на поставку 14 модульних палетованих ракетних комплексів ISR (Vehicle Agnostic Modular Palletized Rocket Equipment) — або багатоцільового озброєння VAMPIRE — для ЗСУ, пише УНН з посиланням на L3Harris.

Американська компанія отримала контракт на постачання ракетних систем VAMPIRE для України

Цитата

“Мобільна система VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз противника”, — йдеться в повідомленні.

За допомогою VAMPIRE Україна зможе захистити свою громадянську інфраструктуру від атак росіян, додають в L3Harris.

Деталі

Згідно з контрактом з Міністерством оборони, компанія встановить комплекти VAMPIRE на надані урядом США транспортні засоби для забезпечення маневреної бойової підтримки на полі бою в Україні.

Контракт передбачає постачання компанією L3Harris 14 систем VAMPIRE. Очікується, що чотири системи буде поставлено до середини 2023 року, а ще десять — до кінця 2023 року.

Ці системи увійшли до пакету міжнародної військової допомоги Україні на 3 мільярди, який, як відомо, анонсували у серпні.

Довідка

Система VAMPIRE містить оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами, що відповідає за виявлення цілей та наведення та пускову установку чотирьох 70-мм керованих ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — система лазерного наведення, яку встановлюють на ракети Hydra 70. Така модернізація виробляє з некерованих авіаційних ракет високоточні боєприпаси.

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