Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Жительница американского штата Мэриленд выиграла более 250 тыс. долл. в мгновенную скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что победительнице 71 год. Уточняется, что ей попалось 4 выигрышных лотерейных билета подряд.
"Сначала я купила два лотерейных билета, и оба оказались выигрышными - я выиграла 500 долл. и 1 тыс. долл. Потом я купила еще два билета - и снова выиграла: 50 долл. и 250 тыс. долл.", - рассказала она.
Женщина покупала лотерейные билеты в городе Фредерик. Она не планирует тратить деньги до выхода на пенсию.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.