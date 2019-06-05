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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 106778 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134958 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143449 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129611 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день

Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день

Киев  •  УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Жительница американского штата Мэриленд выиграла более 250 тыс. долл. в мгновенную скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Известно, что победительнице 71 год. Уточняется, что ей попалось 4 выигрышных лотерейных билета подряд.

"Сначала я купила два лотерейных билета, и оба оказались выигрышными - я выиграла 500 долл. и 1 тыс. долл. Потом я купила еще два билета - и снова выиграла: 50 долл. и 250 тыс. долл.", - рассказала она.

Женщина покупала лотерейные билеты в городе Фредерик. Она не планирует тратить деньги до выхода на пенсию.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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