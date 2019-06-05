Американка виграла у скретч-лотерею чотири рази за день
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Жителька американського штату Меріленд виграла понад 250 тис. дол. у миттєву скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що переможниці 71 рік. Уточнюється, що їй попалося 4 виграшних лотерейних білети поспіль.
"Спочатку я купила два лотерейних білети, і обидва виявилися виграшними - я виграла 500 дол. і 1 тис. дол. Потім я купила ще два білети - і знову виграла: 50 дол. і 250 тис. дол.", - розповіла вона.
Жінка купувала лотерейні білети у місті Фредерік. Вона не планує витрачати гроші до виходу на пенсію.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.