Американка выиграла 8 млн долл. в лотерею

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 42734 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63643 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100332 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108010 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115982 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121498 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132692 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146756 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148054 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Американка выиграла 8 млн долл. в лотерею

Американка выиграла 8 млн долл. в лотерею

Киев  •  УНН

 • 10829 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. 57-летняя жительница Озарка выиграла в лотерею штата Флорида 8 млн долл, передает УНН со ссылкой на WSF news.

Имя победителя — Кассандра Холмс. Она пожелала получить выигрыш одним платежом. С вычетом всех налогов, американка заберет домой чуть больше 5 млн долл.

Магазин, где был продан выигрышный лотерейный билет, получит награду в размере 1% процента от суммы выигрыша, т.е. — 50 тыс. долл. США.

Напомним, 10 марта игрок государственной лотереи “Мегалот” выиграл 1,5 млн грн. Выигрышная ставка была сделана в черновицком “ЛОТО маркете” по адресу: ул.Калиновская, 43.

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