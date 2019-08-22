Американка перепутала боль в почках с родами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Жительница американского штата Южная Дакота думала, что боль в животе вызвана камнями в почках, тогда как на самом деле у нее начались роды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Женщина, у которой уже есть двое детей, рассказала, что ее доставили в больницу 10 августа из-за боли.
"Я подумала, что это камни в почках, так как они у меня были раньше", - сказала она, не понимая, что беременна уже 34 недель.
Врач сообщил женщине, что будут роды и ожидаются близнецы. Впрочем, пока муж пациентки размышлял, как назвать детей, кто-то из больницы попросил третью одеяло, указывая, что скоро родится третий ребенок.
Младенцы: две девочки и мальчик по имени Гипси, Никки и Блейз - родились с разницой четыре минуты друг от друга. Каждый ребенок весил около 4 килограммов.
Напомним, во Львове женщина родила тройняшек: двух мальчиков и девочку.