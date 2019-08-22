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Американка сплутала біль у нирках із пологами

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Жителька американського штату Південна Дакота думала, що біль у животі викликаний каменями у нирках, тоді як насправді у неї почалися пологи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

Жінка, у якої вже є двоє дітей, розповіла, що її доставили до лікарні 10 серпня через біль.

"Я подумала, що це камені в нирках, тому що вони в мене були раніше", - сказала вона, не розуміючи, що вагітна вже 34 тижні.

Лікар повідомив жінці, що будуть пологи і що очікуються близнюки. Втім, поки чоловік пацієнтки розмірковував, як назвати дітей, хтось із лікарні попросив третю ковдру, вказуючи, що скоро народиться третя дитина.

Немовлята: дві дівчинки та хлопчик на ім'я Гіпсі, Ніккі та Блейз — народилися за чотири хвилини один від одного. Кожна дитина важила близько 4 кілограмів.

Нагадаємо, у Львові жінка народила трійнят: двох хлопчиків та дівчинку.

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