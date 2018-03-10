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Американка Греч завоевала дебютное "золото" в биатлоне на Паралимпиаде-2018

Американка Греч завоевала дебютное "золото" в биатлоне на Паралимпиаде-2018

Киев  •  УНН

 • 11662 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В южнокорейском Пхенчхан состоялся розыгрыш дебютного комплекта наград в биатлоне на 12-х зимних Паралимпийских игр, передает корреспондент УНН.

В программе женского биатлона сидя на дистанции 6 км не было равных американцы 25-летней Кендал Греч. Она допустила одной недостатки на втором огневом рубеже (0 + 1) и продемонстрировала время 21:52 мин.

Соотечественница Греч Оксана Мастерс с чистой стрельбой завоевала “серебро” +22,8 с. Тройку лучших замкнула белоруска Лидия Графеева (0)+24,3 с.

Отметим, что с 15 участница, которые финишировали, ни представительница Украины не участвовала.

Заметим, что во время зимней Паралимпиады-2018 будут проходить соревнования по 6 видам спорта.

Справка: первая попытка соревноваться в зимних видах спорта была сделана в 1948 в г.Бадгастейн, Австрия. Здесь был впервые проведен чемпионат Австрии по лыжным гонкам (так называемые три-трековые соревнования по лыжам), в которых приняли участие 17 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в +1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). Тогда 250 спортсменов из 14 стран участвовали в 1-х зимних Паралимпийских играх.

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