Американка Греч виборола дебютне "золото" в біатлоні на Паралімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У південнокорейському Пхьончхані відбувся розіграш дебютного комплекту нагород в біатлоні на 12-х зимових Паралімпійських ігор, передає кореспондент УНН.
У програмі жіночого біатлону сидячи на дистанції 6 км не було рівних американці 25-річній Кендал Греч. Вона припустилася однієї хиби на другому вогневому рубежі (0+1) і продемонструвала час 21:52 хв.
Співвітчизниця Греч Оксана Мастерс з чистою стрільбою завоювала “срібло” +22,8 с. Трійку кращих замкнула білоруска Лідія Графєєва (0) +24,3 с.
Зазначимо, що з 15 учасниця, які фінішували, жодна представниця України не брала участь.
Зауважимо, що під час зимової Паралімпіади-2018 проходитимуть змагання з 6 видів спорту.
Довідка: перша спроба змагатись у зимових видах спорту була зроблена у 1948 в м. Бадгастейн, Австрія. Тут був вперше проведений чемпіонат Австрії з лижних гонок (так звані три-трекові змагання з лиж), в яких взяли участь 17 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Міжнародні зимові спортивні змагання серед спортсменів з інвалідністю були вперше проведені у +1976 році в місті Орнсколддсвік (Швеція). Тоді 250 спортсменів з 14 держав брали участь у 1-х зимових Паралімпійських іграх.