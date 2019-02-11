Американка ждала лотерейной победы 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Жительница американского штата Монтана выиграла 17,5 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы - Дебра Пэрриш. Она играет в лотерею почти 30 лет.
"На розыгрыш я купила несколько лотерейных билетов. У меня было некое предчувствие, что я выиграю. Оно оказалось пророческим", - рассказала победительница.
Пэрриш добавила, что 8 месяцев назад в эту же лотерею выиграла ее двоюродная сестра.
"Я очень обрадовалась за нее. А теперь - моя очередь выигрывать", - прокомментировала она.
Американка решила потратить часть выигрыша на шопинг со своими двумя дочками. Основную часть денежного приза Пэрриш решила отложить "на будущее".
Напомним, один из миллионеров украинской лотереи “Лото-Забава”, 59-летний житель Тернопольской области Григорий Цапура, шел к желанному выигрышу в лотерею 18 лет.