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Американка чекала лотерейної перемоги 30 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Мешканка американського штату Монтана виграла 17,5 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я переможниці - Дебра Перріш. Вона грає в лотерею майже 30 років.

"На розіграш я купила кілька лотерейних білетів. У мене було якесь передчуття, що я виграю. Воно виявилося пророчим", - розповіла переможниця.

Перріш додала, що 8 місяців тому в цю ж лотерею виграла її двоюрідна сестра.

"Я дуже зраділа за неї. А тепер - моя черга вигравати", - прокоментувала вона.

Американка вирішила витратити частину виграшу на шопінг зі своїми двома дочками. Основну частину грошового призу Перріш вирішила відкласти "на майбутнє".

Нагадаємо, один з мільйонерів української лотереї "Лото-Забава", 59-річний житель Тернопільської області Григорій Цапура, йшов до омріяного виграшу в лотерею 18 років.

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