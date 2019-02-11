Американка чекала лотерейної перемоги 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Мешканка американського штату Монтана виграла 17,5 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Дебра Перріш. Вона грає в лотерею майже 30 років.
"На розіграш я купила кілька лотерейних білетів. У мене було якесь передчуття, що я виграю. Воно виявилося пророчим", - розповіла переможниця.
Перріш додала, що 8 місяців тому в цю ж лотерею виграла її двоюрідна сестра.
"Я дуже зраділа за неї. А тепер - моя черга вигравати", - прокоментувала вона.
Американка вирішила витратити частину виграшу на шопінг зі своїми двома дочками. Основну частину грошового призу Перріш вирішила відкласти "на майбутнє".
Нагадаємо, один з мільйонерів української лотереї "Лото-Забава", 59-річний житель Тернопільської області Григорій Цапура, йшов до омріяного виграшу в лотерею 18 років.