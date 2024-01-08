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Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 01:09  •  18702 просмотра

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Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.

Гражданин США выиграл иск на 50 миллионов долларов против сирийского режима Башара Асада по поводу похищения, тюремного заключения и пыток, спустя почти восемь лет после того, как он был освобожден из-под стражи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Middle East Monitor.

41-летний Кевин Доус, американский журналист-фрилансер, был задержан силами, лояльными режиму Асада после того, как переправился на север Сирии из Турции в 2012 году. Затем Доус был переведен в отделение сирийской военной разведки в Дамаске. Там его держали в камере без окон и подвергали неоднократным пыткам.

Наконец, в 2016 году его освободили. Посредником в освобождении выступала россия, как союзница Сирии.

В октябре 2021 года Доус подал иск при содействии Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям (SETF), обвинив режим Асада в жестоком обращении и пытках.

Согласно решению судьи по делу о пытках, четырехлетние испытания привели к тому, что Доус получил необратимое повреждение нервов и другие физические недуги, которые продолжают причинять ему "глубокую и длительную агонию".

На протяжении всего периода его содержания под стражей сирийский режим не уведомлял правительство США о заключении, предоставив другому заключенному, гражданину Великобритании Аббасу Хану, возможность проинформировать свою семью во время посещения тюрьмы относительно Доуса. Британское расследование впоследствии показало, что Хан позже был "умышленно и преднамеренно убит", но Дамаск отрицает это утверждение и заявляет, что он покончил с собой, находясь под стражей.

"Многие юридические прецеденты, упомянутые в постановлении судьи, были созданы на основе дел умерших друзей. Масштаб сирийской трагедии нельзя недооценивать", — заявил американец после вынесения решения во вторник.

Сообщается, что теперь он может получить доступ к оплате судебного решения через Фонд США для жертв государственного терроризма (USVSST), который финансируется за счет доходов от санкций, которые США ввели в отношении таких государств, как Сирия, а также связанных с ними юридических и физических лиц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Американець виграв позов проти Сирії на 50 мільйонів доларів за тюремне ув'язнення і тортури
American man wins $50 million lawsuit against Syria for imprisonment and torture
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