Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки
Киев • УНН
Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.
Гражданин США выиграл иск на 50 миллионов долларов против сирийского режима Башара Асада по поводу похищения, тюремного заключения и пыток, спустя почти восемь лет после того, как он был освобожден из-под стражи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Middle East Monitor.
41-летний Кевин Доус, американский журналист-фрилансер, был задержан силами, лояльными режиму Асада после того, как переправился на север Сирии из Турции в 2012 году. Затем Доус был переведен в отделение сирийской военной разведки в Дамаске. Там его держали в камере без окон и подвергали неоднократным пыткам.
Наконец, в 2016 году его освободили. Посредником в освобождении выступала россия, как союзница Сирии.
В октябре 2021 года Доус подал иск при содействии Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям (SETF), обвинив режим Асада в жестоком обращении и пытках.
Согласно решению судьи по делу о пытках, четырехлетние испытания привели к тому, что Доус получил необратимое повреждение нервов и другие физические недуги, которые продолжают причинять ему "глубокую и длительную агонию".
На протяжении всего периода его содержания под стражей сирийский режим не уведомлял правительство США о заключении, предоставив другому заключенному, гражданину Великобритании Аббасу Хану, возможность проинформировать свою семью во время посещения тюрьмы относительно Доуса. Британское расследование впоследствии показало, что Хан позже был "умышленно и преднамеренно убит", но Дамаск отрицает это утверждение и заявляет, что он покончил с собой, находясь под стражей.
"Многие юридические прецеденты, упомянутые в постановлении судьи, были созданы на основе дел умерших друзей. Масштаб сирийской трагедии нельзя недооценивать", — заявил американец после вынесения решения во вторник.
Сообщается, что теперь он может получить доступ к оплате судебного решения через Фонд США для жертв государственного терроризма (USVSST), который финансируется за счет доходов от санкций, которые США ввели в отношении таких государств, как Сирия, а также связанных с ними юридических и физических лиц.
Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки
Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.
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