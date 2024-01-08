Американець виграв позов проти Сирії на 50 мільйонів доларів за тюремне ув'язнення і тортури

Громадянин США виграв позов на 50 мільйонів доларів проти сирійського режиму Башара Асада щодо викрадення, ув'язнення і тортур, через майже вісім років після того, як його було звільнено з-під варти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Middle East Monitor.

41-річного Кевіна Доуса, американського журналіста-фрілансера, затримали сили, лояльні до режиму Асада, після того, як він переправився на північ Сирії з Туреччини у 2012 році. Потім Доус був переведений у відділення сирійської військової розвідки в Дамаску. Там його тримали в камері без вікон і піддавали неодноразовим тортурам.

Нарешті, у 2016 році його звільнили. Посередником у звільненні виступала росія, як союзниця Сирії.

У жовтні 2021 року Доус подав позов за сприяння Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій (SETF), звинувативши режим Асада в жорстокому поводженні та тортурах.

Згідно з рішенням судді у справі про тортури, чотирирічні випробування призвели до того, що Доус зазнав незворотного пошкодження нервів та інших фізичних недуг, які продовжують заподіювати йому "глибоку і тривалу агонію".

Протягом усього періоду його утримання під вартою сирійський режим не повідомляв уряд США про ув'язнення, надавши іншому ув'язненому, громадянину Великої Британії Аббасу Хану, можливість поінформувати свою сім'ю під час відвідування в'язниці щодо Доуса. Британське розслідування згодом засвідчило, що Хана пізніше було "умисно і навмисно вбито", але Дамаск заперечує це твердження і заявляє, що він наклав на себе руки, перебуваючи під вартою.

"Багато юридичних прецедентів, згаданих у постанові судді, було створено на основі справ померлих друзів. Масштаб сирійської трагедії не можна недооцінювати", - заявив американець після винесення рішення у вівторок.

Повідомляють, що тепер він може отримати доступ до оплати судового рішення через Фонд США для жертв державного тероризму (USVSST), який фінансують коштом доходів від санкцій, які США запровадили щодо таких держав, як Сирія, а також пов'язаних із ними юридичних і фізичних осіб.