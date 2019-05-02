Американец выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102098 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106361 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109127 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110299 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 136613 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139500 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144895 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130307 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130348 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Американец выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею

Американец выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель американского штата Южная Каролина выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею, передаёт УНН со ссылкой на UPI.

Известно, что он купил выигрышный лотерейный билет в свой День рождения.

Как победитель распорядится выигрышем — не сообщается. Но упоминается, что магазин, где был продан выигрышный билет, получит бонус в размере 10 тыс. долл.

Напомним, что в Украине международный опыт премирования продавцов счастливых лотерейных билетов успешно реализовывает оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

Так, с апреля 2019 года, каждый лотерейный билет компании “М.С.Л.” с выигрышем в 50 000 гривен и больше будет приносить радость и деньги не только лотерейным победителям, которые его приобрели, но и распространителям, которые его продали. При этом фартовый распространитель будет получать денежную премию не из выигрыша лотерейного счастливчика, а из средств лотерейного оператора.

Размер денежного вознаграждения фартового распространителя, в зависимости от суммы выигрыша, может быть различным: 1 000, 5 000, 10 000 гривен и больше.

Украинские Национальные Новости

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