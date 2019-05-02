Американец выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель американского штата Южная Каролина выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею, передаёт УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что он купил выигрышный лотерейный билет в свой День рождения.
Как победитель распорядится выигрышем — не сообщается. Но упоминается, что магазин, где был продан выигрышный билет, получит бонус в размере 10 тыс. долл.
Напомним, что в Украине международный опыт премирования продавцов счастливых лотерейных билетов успешно реализовывает оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.
Так, с апреля 2019 года, каждый лотерейный билет компании “М.С.Л.” с выигрышем в 50 000 гривен и больше будет приносить радость и деньги не только лотерейным победителям, которые его приобрели, но и распространителям, которые его продали. При этом фартовый распространитель будет получать денежную премию не из выигрыша лотерейного счастливчика, а из средств лотерейного оператора.
Размер денежного вознаграждения фартового распространителя, в зависимости от суммы выигрыша, может быть различным: 1 000, 5 000, 10 000 гривен и больше.