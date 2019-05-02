Американець виграв 1 млн дол. у скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Житель американського штату Південна Кароліна виграв 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що він купив виграшний лотерейний білет у свій День народження.
Як переможець розпорядиться виграшем - не повідомляється. Але згадується, що магазин, де був проданий виграшний квиток, отримає бонус у розмірі 10 тис. дол.
Нагадаємо, що в Україні міжнародний досвід преміювання продавців щасливих лотерейних квитків успішно реалізовує оператор державних лотерей "М.С.Л.".
Так, з квітня 2019 року, кожен лотерейний квиток компанії "М.С.Л." з виграшем в 50 000 гривень і більше буде приносити радість і гроші не тільки лотерейним переможцям, які його придбали, але і розповсюджувачам, які його продали. При цьому фартовий розповсюджувач буде отримувати грошову премію не з виграшу лотерейного щасливчика, а з коштів лотерейного оператора.
Розмір грошової винагороди фартового розповсюджувача, в залежності від суми виграшу, може бути різним: 1 000, 5 000, 10 000 гривень і більше.