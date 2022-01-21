Американец насмерть заморозил 800 поросят

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КИЕВ. 21 января. УНН. В Америке фермера арестовали за жесткое обращение со свиньями на фермах, передает УНН со ссылкой на newsweek.com

Детали

Инцидент произошел в штате Айова. Правоохранители арестовали 38-летнего Нолана Дьюэлла за халатное отношение к животным.

Американец занимался выращиванием свиней. Но в итоге спровоцировал массовую гибель животных. Так, Дьюэлл содержал свиней в ужасных температурных условиях: при температуре примерно на 40 градусов ниже необходимой для выживания животных.

В результате погибло около 800 свиней. Остальных животных правоохранители нашли с обмороженными ушами.

Судебные протоколы свидетельствуют также о том, что животных не кормили и не поили на протяжении нескольких суток.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является наиболее порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной организации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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