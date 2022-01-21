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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Американець на смерть заморозив 800 поросят

Американець на смерть заморозив 800 поросят

Київ • УНН

 • 19158 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Америці фермера заарештували за жорстке поводження зі свинями на фермах, передає УНН з посиланням на newsweek.com

Деталі

Інцидент стався у штаті Айова. Правоохоронці заарештували 38-річного Нолана Дьюелла за недбале ставлення до тварин.

Американець займався вирощуванням свиней. Але у результаті спровокував масову загибель тварин. Так, Дьюелл тримав свиней у жахливих температурних умовах: при температурі приблизно на 40 градусів нижче за необхідну для виживання тварин.

Внаслідок цього загинуло близько 800 свиней. Решту тварин правоохоронці знайшли з обмороженими вухами.

Судові протоколи свідчать також про те, що тварин не годували та не напували протягом кількох діб.

До речі

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини та дати тваринам шанс прожити інше життя.

“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поряд із „близькими за духом“. Після кішки та собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися та з великим задоволенням плавають”, — зазначають представники зоозахисної організації “Відкриті клітки”.

Додамо, що свинина негативно впливає на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.

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