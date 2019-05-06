Американец купит автомобиль мечты за счет лотерейного выигрыша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Шестидесятилетний житель американского штата Иллинойс выиграл 1 млн долл. в лотерею Mega Millions, передает УНН со ссылкой на Daily Herald.
Имя победителя - Дэнни Ловетт. Он выиграл в лотерею 15 января текущего года.
Ловетт играет в лотерею достаточно давно. Покупает билеты, как правило, в одном и том же месте – в магазине "Kum & Go", городке Колфакс.
Американец планирует потратить выигрыш на покупку автомобиля своей мечты - Ford Mustang (Форд Мустанг) 1972 года. Остаток денег он отложит на ремонт в доме и пенсию.
Напомним, в Украине с начала этого года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 16 украинцев. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 328 игроков.
Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты. Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А жительница Запорожской области Светлана Громова вместе с супругом решили потратить часть выигранного в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на приобретение жилья и поездку за границу.