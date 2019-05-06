Американець купить автомобіль мрії за рахунок лотерейного виграшу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Шістдесятирічний житель американського штату Іллінойс виграв 1 млн дол. у лотерею Mega Millions, передає УНН з посиланням на Daily Herald.
Ім'я переможця - Денні Ловетт. Він виграв у лотерею 15 січня поточного року.
Ловетт грає у лотерею досить давно. Купує білети, як правило, в одному і тому ж місці - в магазині "Kum & Go", у містечку Колфакс.
Американець планує витратити виграш на купівлю автомобіля своєї мрії - Ford Mustang (Форд Мустанг) 1972 року. Залишок грошей він відкладе на ремонт у будинку і пенсію.
Нагадаємо, в Україні з початку цього року завдяки державній лотереї "Лото-Забава" мільйонерами стали вже 16 українців. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 328 гравців.
Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і здійснити давні мрії. Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А жителька Запорізької області Світлана Громова разом з чоловіком вирішили витратити частину виграного у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на придбання житла і поїздку за кордон.