Американець купить автомобіль мрії за рахунок лотерейного виграшу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Шістдесятирічний житель американського штату Іллінойс виграв 1 млн дол. у лотерею Mega Millions, передає УНН з посиланням на Daily Herald.

Ім'я переможця - Денні Ловетт. Він виграв у лотерею 15 січня поточного року.

Ловетт грає у лотерею досить давно. Купує білети, як правило, в одному і тому ж місці - в магазині "Kum & Go", у містечку Колфакс.

Американець планує витратити виграш на купівлю автомобіля своєї мрії - Ford Mustang (Форд Мустанг) 1972 року. Залишок грошей він відкладе на ремонт у будинку і пенсію.

Нагадаємо, в Україні з початку цього року завдяки державній лотереї "Лото-Забава" мільйонерами стали вже 16 українців. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 328 гравців.

Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і здійснити давні мрії. Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А жителька Запорізької області Світлана Громова разом з чоловіком вирішили витратити частину виграного у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на придбання житла і поїздку за кордон.

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