Американец дважды за три года одержал лотерейную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 50 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
53-летнему американцу из округа Балтимор повезло выиграть в лотерею дважды за 3 три года - по 50 тыс. долл.
Мужчина планирует потратить деньги на ремонт в доме. Сообщается, что дом он приобрел за счет предыдущего лотерейного выигрыша.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава".
Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.