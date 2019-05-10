Американець двічі за три роки здобув лотерейну перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
53-річному американцю з округу Балтімор пощастило виграти в лотерею двічі за 3 три роки - по 50 тис. дол.
Чоловік планує витратити гроші на ремонт у будинку. Повідомляється, що будинок він придбав за рахунок попереднього лотерейного виграшу.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава".
Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.