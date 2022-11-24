Алжирский суд приговорил десятки людей к смертной казни за линчевание

Детали

Обвиняемые забили до смерти 38-летнего Джамеля Бен Исмаила после того, как он сдался на полицейском участке в районе Тизи-Уза.

Он отправился туда, узнав, что его подозревают в поджоге в разгар пожаров, унесших жизни не менее 90 человек по всей стране.

Позже выяснилось, что Бен Исмаил отправился в регион как волонтер, чтобы помочь потушить пожары.

Суд в Дар-эль-Бейде в четверг «приговорил 49 человек к смертной казни за убийство (Бена Исмаила) и причинению увечий его телу», сообщило информационное агентство APS.

Суд также приговорил 28 других обвиняемых к заключению на срок от двух до десяти лет без права досрочного освобождения, сообщает APS.

Добавим

Пожары были спровоцированы сильной жарой, но власти также обвинили в возгорании поджигателей и «преступников».

Страна сохранила мораторий на исполнение смертных приговоров с момента последней казни в 1993 году.