Алжирський суд засудив десятки людей до страти за лінчування

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Звинувачені забили до смерті 38-річного Джамеля Бен Ісмаїла після того, як він здався на поліцейській дільниці в районі Тізі-Узу.

Він вирушив туди, дізнавшись, що його підозрюють у підпалі у розпал пожеж, які забрали життя не менше 90 людей по всій країні.

Пізніше з'ясувалося, що Бен Ісмаїл вирушив до регіону як волонтер, щоб допомогти загасити пожежі.

Суд у Дар-ель-Бейді в четвер «засудив 49 осіб до страти за вбивство (Бена Ісмаїла) та заподіяння каліцтв його тілу», повідомило інформаційне агентство APS.

Суд також засудив 28 інших обвинувачених до ув'язнення на строк від двох до десяти років без права дострокового звільнення, повідомляє APS.

Додамо

Пожежі були спровоковані сильною спекою, але влада також звинуватила у загорянні паліїв та «злочинців».

Країна зберегла мораторій на виконання смертних вироків з моменту останньої страти в 1993 році.