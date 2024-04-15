Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме

Украинские артистки Alyona alyona и Jerry Heil выступили на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

13 апреля представительницы Украины на Евровидении-2024 выступили Eurovision in Concert в Амстердам. В концерте приняли участие 29 представителей стран участниц. - сообщили в культурном ведомстве.

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В Минкульте добавили, что наши исполнительницы во время визита в Нидерланды успели выступить еще и на голландском телевидении - украинские артистки исполнили песню "Teresa & Maria" на популярном ежедневном ток-шоу "Sophie & Jeroen".

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Alyona alyona и Jerry Heil будут представлять в этом году Украину на Евровидении-2024.

68-й Песенный конкурс Евровидение состоится уже в мае в шведском городе Мальме. Полуфиналы Евровидения-2024 проведут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде