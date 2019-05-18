Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Официальный сайт "Ювентуса" сообщил об увольнении Массимилиано Аллегри от исполнения обязанностей главного тренера клуба, сообщает УНН.
О причинах и деталях досрочного завершения сделки между сторонами не уточняется.
"В субботу, 18 мая, Аллегри и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли встретятся со СМИ на пресс-конференции", - говорится в сообщении.
Заметим, что специалист возглавлял "бьянконери" с 2014-го года. За это время специалист вместе с командой пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и два раза Суперкубок.
Напомним, что нынешней кампании команда вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Аякса".