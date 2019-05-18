Аллегрі покинув пост головного тренера "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Офіційний сайт італійського "Ювентуса" повідомив про звільнення Массіміліано Аллегрі від виконання обов'язків головного тренера клубу, повідомляє УНН.
Про причини та деталі дострокового завершення угоди між сторонами не уточнюється.
"У суботу, 18 травня, Аллегрі і президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі зустрінуться зі ЗМІ на прес-конференції", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що фахівець очолював "бьянконері" з 2014-го року. За цей час фахівець разом з командою п'ять разів вигравав чемпіонат Італії, чотири рази Кубок країни і два рази Суперкубок.
Нагадаємо, що нинішньої кампанії команда вилетіла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від "Аяксу".