Алкоголь повышает риск развития рака у женщин - ученые

"Потребление женщинами даже одной дозы алкоголя в день повышает риск развития рака молочной железы почти на треть", - констатируют ученые.

Также, по мнению ученых, повышенным является риск развития рака среди мужчин, потребляющих более двух доз алкогольных напитков в день. Речь идет о тех мужчин, которые курят.

Вывод ученых основан на исследовании, участие в котором принимали 80 тыс. 80 женщин и 47 тыс. 880 мужчин в возрасте от тридцати лет.

Легкое и умеренное употребление алкогольных напитков было определено как 15 граммов в день для женщин и 30 граммов в день для мужчин.

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Один стандартный напиток эквивалентен небольшом (118 мл) стакана вина или 355 мл бутылке пива.

Исследователи принимали во внимание такие факторы, как возраст, этническая принадлежность, индекс массы тела, курение, физическая активность и диета.

"Умеренное употребление алкогольных напитков связано с небольшим повышением риска рака у мужчин и женщин, независимо от истории курения. Однако риск рака, связанный с употреблением алкоголя, был выше у мужчин, которые когда-либо курили. Однако даже у женщин, которые никогда не курили, риск рака молочной железы, связанного с алкоголем, был увеличен ", - констатировали ученые.

Напомним, по данным ВОЗ, на сегодняшний день около 25% от всех случаев смерти от цирроза печени, рака и травм вызваны вредным употреблением алкоголя .

Также напомним, об общем уровне заболеваемости раком молочной железы.

В Украине за последние 50 лет вырос более чем в 4 раза.

При этом, на сегодняшний день, в Украине на уровне государства надлежащего скрининга раковых заболеваний нет .

Поэтому медики призывают пациентов нести ответственность за свое здоровье самостоятельно.

"Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Но еще роль государства - обеспечить такую ​​возможность и сделать ее доступной.

На сегодня есть примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организме, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле ", - отметил врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.