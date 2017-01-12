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Алкоголь підвищує ризик розвитку раку у жінок — учені

Алкоголь підвищує ризик розвитку раку у жінок — учені

Київ • УНН

 • 11584 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Навіть помірне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку деяких видів раку у жінок. Такого висновку дійшли американські вчені Brigham and Women’s Hospital, передає УНН.

“Споживання жінками навіть однієї дози алкоголю в день підвищує ризик розвитку раку молочної залози майже на третину”, — констатують науковці.

Також, на думку вчених, підвищеним є ризик розвитку раку серед чоловіків, які споживають більше двох доз алкогольних напоїв у день. Йдеться, зокрема, про тих чоловіків, які курять.

Висновок вчених базується на дослідженні, участь у якому брали 80 тис. 80 жінок та 47 тис. 880 чоловіків віком від тридцяти років.

Легке та помірне вживання алкогольних напоїв було визначено як 15 грамів в день для жінок та 30 грамів в день для чоловіків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ прогнозує зростання онкологічних захворювань через алкоголь та куріння.

Один стандартний напій еквівалентний невеликому (118 мл) стакану вина або 355 мл пляшці пива.

Дослідники брали до уваги такі фактори, як вік, етнічна приналежність, індекс маси тіла, куріння, фізична активність і дієта.

“Помірне вживання алкогольних напоїв пов’язане із невеликим підвищенням ризику раку у чоловіків і жінок, незалежно від історії куріння. Однак ризик раку, пов’язаний із вживанням алкоголю, був вищим у чоловіків, які коли-небудь курили. Проте навіть у жінок, які ніколи не курили, ризик раку молочної залози, пов’язаного з алкоголем, був збільшений”, — констатували вчені.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, на сьогоднішній день близько 25% від всіх випадків смерті від цирозу печінки, раку і травм викликані шкідливим вживанням алкоголю.

Також нагадаємо, загалом рівень захворюваності на рак молочної залози.

В Україні за останні 50 років зріс більше ніж у 4 рази.

При цьому, станом на сьогодні, в Україні на рівні держави належного скринінгу ракових захворювань немає.

Тож медики закликають пацієнтів нести відповідальність за своє здоров’я самостійно.

“Кожен має самостійно відповідати за своє життя та життя членів своєї родини. Але ще є роль держави — забезпечити таку можливість та зробити її доступною.

На сьогодні є приклади, коли люди самостійно, за власним розсудом та за власний кошт переходять від парадигми “щось болить, ще трохи зачекаю — і до лікаря, якщо само не пройде” до нового рівня ставлення до власного життя “я тому здоровий, що прагну завчасно дізнатися про можливі негаразди в організми, щоби пролікувати їх ефективніше і дешевше”, — наголосив лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.

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