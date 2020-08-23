Алиев отдал два результативных паса в дебютной игре за сборную Украины по мини-футболу

Уже в дебютном моменте Алиев потери супер возможность — полузащитник не попал мяч в пустую рамку ворот. Счет на 3-й минуте открыл капитан команды Андрей Хомин ударом в девятку ворот. Кривошеенко удвоил преимущество, перебросив голкипера ударом грудью. На 15 минуте Старгородский, который забил с передачи Алиева.

После перерыва украинцы продолжили забивать мячи в чужую сетку, а Алиев отличился второй результативной передачей — 9:1.

В другом матче игрового дня Украина обыграла Молдову — 5:0.

Добавим, турнир двумя поединками продолжился 23-го августа.