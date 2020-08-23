Алиев отдал два результативных паса в дебютной игре за сборную Украины по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В рамках международных соревнований по мини-футболу — Кубок независимости, стартовавший в Киеве, за национальную сборную дебютировал бывший футболист “Динамо” Александр Алиев, передает корреспондент УНН.
Уже в дебютном моменте Алиев потери супер возможность — полузащитник не попал мяч в пустую рамку ворот. Счет на 3-й минуте открыл капитан команды Андрей Хомин ударом в девятку ворот. Кривошеенко удвоил преимущество, перебросив голкипера ударом грудью. На 15 минуте Старгородский, который забил с передачи Алиева.
После перерыва украинцы продолжили забивать мячи в чужую сетку, а Алиев отличился второй результативной передачей — 9:1.
В другом матче игрового дня Украина обыграла Молдову — 5:0.
Добавим, турнир двумя поединками продолжился 23-го августа.