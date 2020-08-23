Алієв віддав два результативні паси у дебютній грі за збірну України з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В рамках міжнародних змагань з міні-футболу — Кубок незалежності, що стартував у Києві, за національну збірну дебютував колишній футболіст “Динамо” Олександр Алієв, передає кореспондент УНН.
Вже у дебютному моменті Алієв втрати супер нагоду — півзахисник не поцілив м’яч у порожню рамку воріт. Рахунок на 3-й хвилині відкрив капітан команди Андрій Хомин ударом в дев’ятку воріт. Кривошеєнко подвоїв перевагу, перекинувши голкіпера ударом грудьми. На 15 хвилині Старгородський, який забив з передачі Алієва.
По перерві українці продовжили забивати м’ячі у чужу сітку, а Алієв відзначився другою результативною передачею — 9:1.
В іншому матчі ігрового дня Україна обіграла Молдову — 5:0.
Додамо, турнір двома поєдинками продовжився 23-го серпня.