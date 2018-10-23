Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Дожди повысят уровни спор дрожжевых грибов в городах Украины 23 - 29 октября 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

"В Украине уже задождило, а где-то - вскоре будут дожди на фоне снижения температуры, а потому в воздухе увеличится количество спор грибов, в том числе - дрожжевых,которые также вызывают аллергию. Это, в частности - Rhodotorula и Aureobasidium, которые являются повсеместными. Так, Aureobasidium вызывает пневмонию гиперчувствительности (внешний аллергический альвеолит), а Rhodotorula, которая считается аллергенным в США, в Европе известна как инфекционный агент", - говорится в сообщении.

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Остальные аллергены - единичные пыльцевые зерна амброзии, полыни (Закарпатье, Юг и Восток) и злаков (по всей Украине) из воздуха смоют дожди. Они принесут и высокие концентрации аскоспор, которые могут вызвать аллергенные реакции. Уровни альтернарии, другого известного спорового аллергена и его родственников епикокума и стемфилиума, будут низкими.

А вот количество спор ржавчинных и головневых грибов, которые, впрочем, малоалергенные, будет умеренным.

В Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Виннице, Житомире, Хмельницком дожди 23-26 октября, в Ужгороде, Ровно, Луцке, Харькове, Донецке - 23-27, в Луганске, Мариуполе, Львове - 23-25, в Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Сумах, Киеве, Запорожье, Днепре, Симферополе - 24-26, в Кривом Роге, Одессе, Николаеве - 24 и 25 октября в Херсоне - только 24 числа.

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