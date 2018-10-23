Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Дощі підвищать рівні спор дріжджових грибів у містах України 23 – 29 жовтня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

"В Україні вже задощило, а десь - незабаром задощить на фоні зниження температури, а тому у повітрі збільшиться кількість спор грибів, у тому числі – дріжджових, що також викликають алергію. Це, зокрема – Rhodotorula та Aureobasidium, які є повсюдними. Так, Aureobasidium викликає пневмонію гіперчутливості (зовнішній алергічний альвеоліт), а Rhodotorula, яка вважається алергенною у США, у Європі відома як інфекційний агент", - сказано у повідомлені. 

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Решта алергенів – поодинокі пилкові зерна амброзії, полину (Закарпаття, Південь та Схід) та злаків (по всій Україні) із повітря змиють дощі. Вони ж принесуть і високі концентрації аскоспор, які можуть викликати алергенні реакції. Рівні альтернарії, іншого відомого спорового алергена та його родичів епікокуму та стемфіліуму, будуть низькими.

А от кількість спор іржавинних та сажкових грибів, які, втім, є малоалергенними, буде помірною.

У Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому дощитиме 23-26 жовтня, в Ужгороді, Рівному, Луцьку, Харкові, Донецьку – 23-27, у Луганську, Маріуполі, Львові – 23-25, у Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Сумах, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Сімферополі – 24-26, у Кривому Розі, Одесі, Миколаєві – 24 та 25 жовтня, у Херсоні – лише 24 числа.

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