Українців попередили про можливе виникнення алергії цього тижня

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Під впливом пилку амброзії залишається, хіба що, Південь та Схід нашої держави. Пилок полину спостерігатиметься у низьких концентраціях, які можуть підніматись до помірних у теплу та суху погоду, особливо - у південних регіонах та на Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Натомість, осінь принесла у повітря безліч спор грибів, які можуть мати алергенні властивості. Насамперед, це – альтернарія, алергенність якої доведена клінічно. Її концентрації залишатимуться помірними по всій Україні. Помірними будуть і концентрації малоалергенного кладоспоріуму, які можуть підніматись до високих у суху погоду.

У атмосфері також багато епікоккуму та стемфіліуму, які, за літературними даними, мають подібний до альтернарії алергенний склад, як і плеоспора, яка зустрічається у низьких концентраціях. Іржавинні та сажкові гриби зустрічаються у великих кількостях, але їх алергенність є низькою і не завжди доведена клінічно.

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Окрім цього, у повітрі залишається поодинокий пилок злаків, які мають алергенні властивості, а також - поодинокий пилок рослин родин Айстрові, Амарантові (лобода, амарант), Конопляні (конопля, хміль), Хрестоцвіті, Гречкові, пилок подорожника та щавлю.

Опади по всій Україні пройдуть, здебільшого 2-4 жовтня, і лише у Львові та Ужгороді їх очікують 7 числа. Під час та після опадів кількість спор у повітрі може збільшуватись, у тому числі – аскоспор, які мають виражені алергенні властивості.

Як повідомляв УНН, сьогодні над Україною втримається область високого атмосферного тиску. У більшості областей опадів не передбачається. Температура повітря в Україні становитиме +15+22 градуси. Вночі очікується 6-12 градусів тепла.

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