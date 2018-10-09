Сьогодні в Україні втримається суха повітряна маса

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається область високого атмосферного тиску. У більшості областей опадів не передбачається. Температура повітря в Україні становитиме +15+22 градуси. Вночі очікується 6-12 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.