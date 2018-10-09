Сегодня в Украине удержится сухая воздушная масса

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6632 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117769 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165497 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152091 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140143 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178575 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сегодня в Украине удержится сухая воздушная масса

Сегодня в Украине удержится сухая воздушная масса

Киев  •  УНН

 • 9494 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня на Украине удержится область высокого атмосферного давления. В большинстве областей осадков не предвидится. Температура воздуха в Украине составит +15 +22 градуса. Ночью ожидается 6-12 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В западных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса тепла.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​15-19 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

В центральных областях - сухая воздушная масса. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса выше нуля.

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