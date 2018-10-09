Сегодня в Украине удержится сухая воздушная масса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня на Украине удержится область высокого атмосферного давления. В большинстве областей осадков не предвидится. Температура воздуха в Украине составит +15 +22 градуса. Ночью ожидается 6-12 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В западных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха днем 17-22 градуса тепла.
В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 15-19 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.
В центральных областях - сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 17-22 градуса выше нуля.