Украинцев предупредили о возможном возникновении аллергии на этой неделе

Зато осень принесла в воздух множество спор грибов, которые могут иметь аллергенные свойства. Прежде всего, это - альтернария, аллергенность которой доказана клинически. Ее концентрации будут оставаться умеренными по всей Украине. Умеренными будут и концентрации малоалергенного кладоспориума, которые могут подниматься до высоких в сухую погоду.

В атмосфере также много епикоккума и стемфилиума, которые, по литературным данным, имеют подобный альтернарии аллергенный состав, как и плеоспора, которая встречается в низких концентрациях. Иржистые и головневые грибы встречаются в больших количествах, но их аллергенность низкая и не всегда доказана клинически.



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Кроме этого, в воздухе остается единичной пыльца злаков, которая имеет аллергенные свойства, а также - единичная пыльца растений семейства Астровые, Амарантовые (лебеда, амарант), Конопляные (конопля, хмель), Крестоцветные, Гречистые, пыльца подорожника и щавеля.

Осадки по всей Украине пройдут, в основном 2-4 октября, и только во Львове и Ужгороде их ожидают 7 числа. Во время и после осадков количество спор в воздухе может увеличиваться, в том числе - аскоспор, которые обладают выраженными аллергенными свойствами.



Как сообщал УНН, сегодня над Украиной удержится область высокого атмосферного давления. В большинстве областей осадков не предвидится. Температура воздуха в Украине составит + 15 + 22 градуса. Ночью ожидается 6-12 градусов тепла.