6 декабря, 09:02 • 12713 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 22928 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 24610 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 35149 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 44507 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33928 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 63601 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39281 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37173 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47654 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Александр Окипнюк одержал историческую победу на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Украинец Александр Окипнюк одержал победу на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике в финской Руке, выполнив самый сложный прыжок в карьере. Это его первый подиум, который сразу стал победным, опередив конкурентов более чем на 20 баллов.

Александр Окипнюк одержал историческую победу на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Украина выступила на стартовом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в финской Руке. В мужском суперфинале с рекордом карьеры победу одержал украинец Александр Окипнюк и вышел в лидеры общего зачета. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Финская Рука принимала первый этап Кубка мира по лыжной акробатике в новом соревновательном сезоне. По его итогам Украина завоевала первую в сезоне награду! Автором успеха стал Александр Окипнюк

- говорится в сообщении.

В суперфинал он попал с шестым результатом. В борьбе за награды Александр выполнил самый сложный прыжок из своей коллекции — Back Double Full-Double Full-Full со сложностью 5.100 балла.

Судьи оценили прыжок в 130.56 балла, что позволило украинцу одержать уверенную и безоговорочную победу! Своих конкурентов, ставших вторыми и третьими соответственно, Александр опередил более чем на 20 баллов.

Отмечается, что для украинца это первый подиум в карьере, и сразу победный.

18-летний украинец Никита Шеремет установил два рекорда в одном заплыве на Евро-2025 по плаванию04.12.25, 19:50 • 3408 просмотров

Ольга Розгон

Спорт
Украина