Александр Окипнюк одержал историческую победу на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике
Киев • УНН
Украинец Александр Окипнюк одержал победу на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике в финской Руке, выполнив самый сложный прыжок в карьере. Это его первый подиум, который сразу стал победным, опередив конкурентов более чем на 20 баллов.
Украина выступила на стартовом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в финской Руке. В мужском суперфинале с рекордом карьеры победу одержал украинец Александр Окипнюк и вышел в лидеры общего зачета. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Финская Рука принимала первый этап Кубка мира по лыжной акробатике в новом соревновательном сезоне. По его итогам Украина завоевала первую в сезоне награду! Автором успеха стал Александр Окипнюк
В суперфинал он попал с шестым результатом. В борьбе за награды Александр выполнил самый сложный прыжок из своей коллекции — Back Double Full-Double Full-Full со сложностью 5.100 балла.
Судьи оценили прыжок в 130.56 балла, что позволило украинцу одержать уверенную и безоговорочную победу! Своих конкурентов, ставших вторыми и третьими соответственно, Александр опередил более чем на 20 баллов.
Отмечается, что для украинца это первый подиум в карьере, и сразу победный.
