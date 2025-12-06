Олександр Окіпнюк здобув історичну перемогу на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики

Україна виступила на стартовому етапі Кубка світу з лижної акробатики, що пройшов у фінській Руці. У чоловічому суперфіналі з рекордом кар'єри перемогу здобув українець Олександр Окіпнюк та вийшов у лідери загального заліку. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Фінська Рука приймала перший етап Кубка світу з лижної акробатики у новому змагальному сезоні. За його підсумками Україна здобула першу у сезоні нагороду! Автором успіху став Олександр Окіпню - йдеться у повідомленні.

До суперфіналу він потрапив з шостим результатом. У боротьбі за нагороди Олександр виконав найскладніший стрибок зі своєї колекції — Back Double Full-Double Full-Full зі складністю 5.100 бала.

Судді оцінили стрибок в 130.56 бала, що дозволило українцеві здобути впевнену та беззаперечну перемогу! Своїх конкурентів, які стали другими та третіми відповідно, Олександр випередив на понад 20 балів.

Зазначається, що для українця це пеший подіум у кар'єрі, і одразу переможний.

18-річний українець Нікіта Шеремет встановив два рекорди в одному запливі на Євро-2025 з плавання