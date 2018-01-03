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"Альбасете" подписал конкурента украинскому нападающему Зозули

Киев • УНН

 • 11541 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Клуб испанской Сегунды объявил об усилении состава парагвайским форвардом Хавьером Акунья, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

"Альбасете" подписал конкурента украинскому нападающему Зозули

Акунья числился в списке свободных агентов и перешел в состав команды из Сегунды бесплатно. Соглашение с игроком атакующего плана заключительная до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне парагваец защищал цвета ФК “Ратчабури” из Таиланда за который забил 6 раз в 16 баталиях. Также 29-летний спортсмен выступал за различные клубы среди которых “Кастилья”, “Жирона”, “Удинезе”, “Мальорка”, “Нумансия”, “Уотфорд”.

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Добавим также, на данный момент испанский коллектив, за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, после 20 туров занимает 14-ю строчку и отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

Напомним, в УЕФА составили сводную турнирную таблицу за всю историю выступлений Кубка чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА, на 11-й строчке которой расположилось киевское “Динамо” — у него самый высокий рейтинг среди клубов, которые ни разу не играли в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

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