"Альбасете" підписав конкурента українському нападнику Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Клуб іспанської Сегунди оголосив про підсилення складу парагвайським форвардом Хав'єром Акуньєю, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Акунья значився у списку вільних агентів і перейшов до складу команди з Сегунди безкоштовно. Угода з гравцем атакуючого плану заключна до кінця нинішнього сезону.
У минулому сезоні парагваєць захищав кольори ФК “Ратчабурі” із Таїланду за який забив 6 разів в 16 баталіях. Також 29-річний спортсмен виступав за різноманітні клуби серед яких “Кастілья”, “Жирона”, “Удінезе”, “Мальорка”, “Нумансія”, “Вотфорд”.
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Додамо також, на даний момент іспанський колектив, за який виступає український форвард Роман Зозуля, після 20 турів посідає 14-й рядок і відстає від зони плей-оф на 9 очок.
Нагадаємо, в УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію виступів Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА, на 11-му рядку якої розташувалося київське “Динамо” — у нього найвищий рейтинг серед клубів, які жодного разу не грали в фіналі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів УЄФА.