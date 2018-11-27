Акциз на сигареты с нового года вырастет на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С 1 января 2019 года ставка акцизного налога на табачные изделия увеличится на 20%. Такое решение приняли народные депутаты, поддержав законопроект №9260, передает УНН.
Кроме того, согласно документу, налог на сигареты в 2019 году вырастет дважды: с 1 января - на 20%, и с 1 июля - еще на 9%.
Соответствующие налоговые изменения касаются исключительно сигарет и на алкогольную продукцию не распространяются, хотя изначально КМУ предлагал повысить акциз и на водку тоже, уточнил в комментарии УНН эксперт Алексей Дорошенко.
"По алкоголю - все, как и планировалось, акциз не подымают. Документ касается исключительно акцизного налога на табачные изделия", - сказал он.
Напомним, как писал УНН, алкогольный рынок в Украине тенезирован более, чем наполовину.
Также напомним, в компании Beverage Trading Company заявили о том, что их бывшие бизнес-партнеры попытались присвоить и перепродать водочный бренд Medoff через оффшоры.